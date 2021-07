Da Redação

Explosão de celular causa a morte de menina de 10 anos

Por volta das 5h40 deste domingo (25), uma criança, de 10 anos, morreu após ter 40% do corpo queimado em um incêndio provocado pela explosão de um aparelho celular, em Maceió. A menina estava internada desde o dia 15 no Centro de Tratamento de Queimados.

continua após publicidade .

Segundo o boletim médico do Hospital Geral do Estado (HGE), a menina não resistiu por conta da complexidade das queimaduras. Ela sofreu queimaduras de 2º e 3º graus em 40% do corpo, principalmente nos braços e pernas.

A vítima fatal e o irmão, de 2 anos, estavam dormindo quando o celular, que estava carregando, explodiu e provocou um incêndio na residência.

continua após publicidade .

De acordo com familiares, a garota tentou proteger o irmão. O menino ainda está internado. Ele teve queimaduras no pé e mão esquerdos