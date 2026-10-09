Explosão de caldeira em usina deixa dois mortos e três feridos graves

Uma explosão em uma caldeira da Usina Itaiquara Alimentos deixou dois homens mortos e três pessoas gravemente feridas na manhã desta sexta-feira (9), no município de Tapiratiba, no interior de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h51 na sede da empresa, especializada na produção de fermentos biológicos e químicos, farinhas e misturas prontas.

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Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), as vítimas fatais tinham 43 e 54 anos e realizavam serviços de manutenção na máquina no momento em que houve a explosão. Os nomes dos dois trabalhadores não foram divulgados pelas autoridades. Outras três pessoas, dois homens de 62 anos e um de 43, sofreram ferimentos graves no impacto, receberam os primeiros socorros das equipes de resgate e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de São José do Rio Pardo.

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O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia Civil de Tapiratiba, que abriu inquérito para periciar o local e determinar as causas do acidente. Procurada para se manifestar sobre a tragédia e sobre o suporte prestado às famílias e às vítimas, a direção da Usina Itaiquara Alimentos não emitiu posicionamento oficial até o momento.