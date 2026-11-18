Explosão de caldeira em fábrica da Klabin deixa 11 trabalhadores feridos em SC
Um funcionário de 47 anos foi intubado após sofrer queimaduras de primeiro e segundo graus no corpo e no rosto
Uma explosão em uma caldeira da fábrica da Klabin em Otacílio Costa (SC) deixou 11 pessoas feridas nesta quarta-feira (18). Um trabalhador de 47 anos foi intubado e transferido após sofrer queimaduras de primeiro e segundo graus no corpo e no rosto. A explosão ocorreu por volta das 13h15, na caldeira de recuperação CR-04.
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O trabalhador de 47 anos também teve fratura exposta no membro inferior esquerdo e queimadura ocular. Ele foi estabilizado pela equipe médica antes de ser transferido para o Hospital Tereza Ramos (HTR).
O Hospital Santa Clara, responsável pelo atendimento aos feridos, divulgou a relação de pacientes:
- Paciente de 32 anos: intoxicação por fuligem, com exposição na pele do rosto e tórax.
- Paciente de 29 anos (gestante): sinais estáveis, avaliada e liberada.
- Paciente de 26 anos: fuligem de partículas de carbono na face do lado esquerdo, avaliada e liberada.
- Paciente de 32 anos: fuligem de partículas de carbono na face, avaliada e liberada.
- Paciente de 60 anos: apresentou quadro de reação alérgica.
- Paciente de 35 anos: fuligem e queimadura ocular, avaliada e liberada.
- Paciente de 47 anos: fratura exposta no membro inferior esquerdo, queimaduras de primeiro e segundo graus pelo corpo e face, além de queimadura ocular. Foi estabilizado, intubado e transferido para o HTR.
- Paciente de 22 anos: lesão na região frontal e fuligem de carbono pelo corpo.
- Paciente de 30 anos: presença de fuligem pelo corpo.
- Paciente de 30 anos: queimadura de primeiro grau na face e fuligem de carbono pelo corpo.
- Paciente de 59 anos: dificuldade respiratória decorrente da inalação de dióxido de carbono.
Segundo o hospital, parte dos pacientes foi estabilizada e liberada. Outros permaneceram em observação médica por algumas horas.
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Após o incidente, houve vazamento de licor, material utilizado no processo industrial de fabricação de celulose. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), não houve incêndio. A fábrica foi evacuada e a área atingida permaneceu isolada por segurança.
A Polícia Militar (PM) informou que 11 pessoas ficaram feridas, sendo dez com queimaduras e uma com fratura.
Em comunicado, a Klabin informou que suspendeu as operações imediatamente após a ocorrência e acionou os protocolos de emergência. A empresa afirmou que colabora com as autoridades e realiza apurações técnicas para identificar as causas do acidente.
As causas da explosão seguem em apuração. Não há informação sobre outros feridos ou sobre a liberação da área.