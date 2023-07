Explorando as preferências das mulheres nos jogos de cassino online

No mundo em constante evolução dos jogos online, as mulheres se tornaram uma força significativa, moldando o cenário e impulsionando as tendências. Um estudo recente de pesquisa realizado pela KTO, uma plataforma proeminente de jogos online, mergulhou nas preferências das jogadoras, trazendo à tona os gêneros de jogos que despertam seu interesse.

Este artigo analisa os resultados do estudo, destacando os gêneros de cassino que atraem as mulheres e os fatores que influenciam suas escolhas. Através dos dados apresentados no estudo mencionado, podemos alcançar valiosos insights sobre as preferências femininas online recentemente.

Revelando as categorias de jogos de cassino dominantes

O estudo da KTO utilizou extensos conjuntos de dados para analisar diversos parâmetros e classificar os jogos de acordo com sua popularidade online na plataforma de cassino. Entre os gêneros analisados, os jogos de crash surgiram como líderes. Quase 80% dos jogadores ativos experimentaram os crash games, gerando uma parcela impressionante de 45,02% do faturamento do cassino.

A emoção e a empolgação dos jogos de crash, aliadas ao potencial de ganhos substanciais, se mostraram um grande atrativo para as jogadoras. Os slots, com sua natureza intrínseca de oferecer rodadas grátis e bônus, ocuparam a primeira posição em termos de número de rodadas jogadas, representando 61,41% do total.

A popularidade desse gênero entre as mulheres pode ser atribuída à sua diversidade, jogabilidade imersiva e constante lançamento de novos títulos, garantindo uma experiência de jogo envolvente. Além disso, o fato das mulheres serem maioria online, faz com que os jogos mais populares tenham também maior presença.

Experimentando estratégias mais elaboradas

As mesas de roleta demonstraram um nível estável de interesse, capturando a atenção de 27,87% das jogadoras ativas. No entanto, as estratégias de apostas complexas envolvidas na roleta resultaram em uma porcentagem relativamente baixa (2,79%) de rodadas jogadas.

O apelo de testar a sorte e empregar o pensamento estratégico continua a tornar a roleta uma escolha atraente para as mulheres em busca de uma experiência emocionante de jogo. Assim como as opções mais novas de roletas ao vivo em português brasileiro, que têm alcançado cada vez mais jogadores de cassino online.

A ascensão dos game shows

Um gênero relativamente novo, os game shows, alcançaram a quarta posição nas classificações gerais, atraindo 18,37% das usuárias ativas da plataforma KTO. Embora as sessões de jogo sejam mais longas nesse gênero, representando 2,93% do total de rodadas jogadas.

Esses jogos apresentam ambientes imersivos e interações ao vivo, cativando o interesse das jogadoras. Jogos como Crazy Time e Monopoly Live são dois dos favoritos de toda a plataforma, sempre alcançando bons números de jogadores online.

Jogos de cassino ao vivo e high rollers

O estudo de pesquisa revelou que as mesas com dealer ao vivo têm um grande apelo para as mulheres, com 50% dos jogos mais bem avaliados sendo jogados ao vivo. Essas 25 mesas de cassino online ao vivo sozinhas geraram 29% do faturamento total do cassino.

Além disso, o poker se destacou como um gênero que atrai grandes jogadores, especialmente através de mesas como Hold'em e Triple Card. A natureza baseada em habilidades do poker e a confiança nas habilidades de jogo levaram as jogadoras a fazerem apostas mais altas, reforçando a percepção de que se trata de um jogo com maior controle sobre os resultados.

O Poder do RTP nos jogos de cassino com dinheiro real

Um fator comum entre todos os jogos mais bem avaliados foi o retorno ao jogador (RTP) acima da média. Embora os game shows possam divergir dessa tendência, seus ambientes imersivos ao vivo compensam isso, criando uma experiência emocionante e envolvente.

As mulheres que buscam jogos com probabilidades favoráveis foram atraídas por gêneros como jogos de crash, blackjack, roleta e slots, que oferecem altas taxas de RTP e o potencial de ganhos lucrativos.

As preferências de jogos das mulheres brasileiras

O estudo também revelou as preferências de jogos das mulheres brasileiras. Devido à ausência de cassinos físicos regulamentados no país, os jogos online se tornaram uma escolha popular para aqueles que procuram entretenimento e a emoção dos jogos de cassino.

As mulheres brasileiras, assim como suas colegas ao redor do mundo, demonstraram um interesse consistente em gêneros que desfrutam de grande popularidade globalmente. Apresentando uma menor taxa de rejeição que a masculina, elas formam uma parcela significativa do mercado brasileiro e mundial.

O estudo de pesquisa da KTO forneceu informações valiosas sobre as preferências de jogos online das mulheres, revelando os gêneros que capturam seu interesse e influenciam suas escolhas.