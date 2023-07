Exército abre processo seletivo com vagas no PR e SC; saiba mais

Siga o TNOnline no Google News

O Exército Brasileiro abriu um processo seletivo para militares temporários atuarem no Paraná e em Santa Catarina. As oportunidades abrangem futuras vagas para Oficiais, Sargentos e Cabos.

Os salários vão até R$ 9 mil. Os cargos são para os níveis técnico e superior. Entre as áreas de atuação, estão:

Medicina

Odontologia

Fisioterapia

Farmácia

Magistério

Engenharia

Enfermagem

Direito

Administração

Contabilidade

Tecnologia da Informação

Jornalismo

Mecânica

Motorista

Eletricista

Cozinha.

Podem se inscrever candidatos que tenham entre 19 e 40 anos e estejam em dia com as suas obrigações perante o Serviço Militar e Justiça Eleitoral, sem antecedentes criminais.

As inscrições vão até as 11:00 horas do dia 31 de julho, segunda-feira, e devem ser feitas por link.

