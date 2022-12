Exagerou no Natal? Nutricionista dá dicas de como se recuperar

Da Redação

Há sempre quem exagere nas comidas durante a ceia de Natal, e agora está se perguntando como retornar para a dieta. A nutricionista Juliana Vieira revelou algumas dicas para quem quiser uma rápida recuperação, para chegar em ótimas condições nas festividades do Ano Novo.

“Aposte em grupos de alimentos ricos em fibras, minerais e vitaminas como couve, repolho e couve-flor – os chamados vegetais crucíferos. Em relação a bebidas introduzir o limão e chás feitos com ervas que ajudam na limpeza hepática, como dente-de-leão e silimarina”, pontua a profissional.

Alimentos anti-inflamatórios também podem ser inseridos na dieta e, até mesmo, consumidos antes dos eventos. “São alimentos ricos nutricionalmente e fonte de gorduras boas. Além disso, se consumido antes da ceia, ajudam a reduzir a fome e você não exagera”, indica Vieira.





Ressaca no outro dia? evite!

Para aqueles adeptos à bebida alcóolica, a nutricionista deu dicas de como se recuperar mais facilmente da ressaca. “Para recuperar deve tomar café, beber bastante água, fazer uma alimentação saudável, beber chás com mel, suco de frutas e sopa. Outra dica importante é dormir bem”, explica.

Mas para aqueles que não querem passar por esse perrengue, a ressaca também pode ser evitada ou, pelo menos, chegar mais fraca. “Nas refeições, alterne entre a bebida alcoólica e água e tente beber mais água do que o habitual para compensar”, aconselha a nutricionista.

Comer e beber com moderação

Juliana diz que não há problema em confraternizar com a família ou amigos. De acordo com a profissional, "tudo depende das suas escolhas. Se você fizer as escolhas certas, não tem problema nenhum em comer o rango tradicional do Natal."

Para a nutricionista, outra dica importante é evitar alguns alimentos que podem prejudicar a digestão. “Molhos, pois geralmente são muitos gordurosos, frutas em calda, fios de ovos, as sobremesas contém muito açúcar e corantes. Cuidado com farofa. Na maioria das vezes, as farofas são muito calóricas e levam em sua receita ingredientes pouco saudáveis, como bacon, linguiça, etc." disse.

A nutricionista ressalta ainda que alguns pratos e alimentos servidos na ceia do Natal e no Réveillon são nutritivos. “O peru, lombo, pernil é uma boa opção na ceia de Natal do ponto de vista dos macronutrientes, contém boa quantidade de proteína e pouca gordura. Para reduzir a quantidade de gordura consumida, o ideal é consumir sem a pele e dar preferência para a parte que tem menos gordura”, finaliza.





