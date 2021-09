Ex-vice-prefeito de Campo Bom e mãe morrem durante incêndio

Da Redação

Marcos Alfredo Riegel, de 56 anos

O ex-vice-prefeito de Campo Bom Marcos Alfredo Riegel, de 56 anos, morreu no final da noite desta sexta-feira (24). O corpo dele foi achado junto da mãe, Marlise Riegel, de 81 anos.

Os dois estavam ao lado da porta de saída da casa dela, que fica na rua Paula Steffen, bairro Paulista. Ele morava no mesmo terreno que a mãe e tentou salvá-la de um incêndio que estava acontecendo no local.

Riegel foi secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico durante o primeiro mandato de Faisal Karan. Além disso, ele foi vice-prefeito na segunda gestão de Faisal e assessorou o ex-deputado estadual João Fischer na Assembleia Legislativa.

Atualmente, ele era diretor-geral da Câmara de Vereadores de Campo Bom. No ano passado, ele concorreu a vereador pelo Progressistas, partido do qual também foi presidente no município.

Com informações: Istoé