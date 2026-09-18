Ex-vereadora morre após ser esfaqueada dentro de instituição social; suspeito foi preso

A ex-vereadora Patrícia Cristina Poncini, de 55 anos, morreu após ser esfaqueada na manhã de quinta-feira (17) enquanto trabalhava no Serviço de Obras Sociais (SOS), em Boituva, no interior de São Paulo. O suspeito do crime, um homem de 50 anos, foi localizado nas proximidades da Rodovia Castelo Branco e preso em flagrante no mesmo dia pela Polícia Militar, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). A defesa do detido não foi localizada.

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Durante o atendimento à ocorrência, os policiais militares encontraram uma segunda vítima no local. A coordenadora da instituição, Andréa de Jesus Inácio Balbino Bento, de 53 anos, também apresentava ferimentos provocados por faca. Ambas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao hospital municipal da cidade, mas Patrícia não resistiu aos ferimentos e faleceu. A coordenadora permanece internada sob cuidados médicos.

A faca utilizada no ataque foi apreendida pelos agentes e o local passou por perícia técnica. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Boituva, onde foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O caso mobilizou as forças de segurança locais, que isolaram a área para os trabalhos periciais e deram início às investigações para apurar as motivações do crime.

A Câmara Municipal de Boituva divulgou nota oficial de pesar na qual classificou a morte da ex-parlamentar como fruto de um "ataque covarde" e solicitou rigor na apuração das responsabilidades. O Poder Legislativo destacou que a violência contra a mulher não pode ser tolerada nem permanecer impune, além de prestar solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho das duas vítimas.

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Patrícia Poncini exerceu mandato parlamentar durante duas legislaturas consecutivas na Câmara de Boituva, entre 2000 e 2008, pelo então PMDB. Na vida pública, notabilizou-se pela defesa de pautas voltadas à educação infantil, à saúde da mulher e à fiscalização de serviços públicos. Além do trabalho político, atuou durante anos como professora da rede municipal e diretora de unidades de ensino fundamental e de educação infantil, com destaque para a implantação do ensino integral no CAENA.

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Atualmente, a ex-vereadora presidia o Serviço de Obras Sociais e o Fundo Social do município, atuando diretamente no atendimento e acolhimento a famílias em situação de vulnerabilidade. O velório foi realizado na sede da Câmara Municipal de Boituva a partir das 14h, e o sepultamento foi agendado para as 17h, no Cemitério do Centro.