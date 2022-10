Ex-vereador Zezinho do PT é assassinado em Jandira

Da Redação

O ex-vereador Zezinho do PT, de 51 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira

O ex-vereador Zezinho do PT, de 51 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (28) em Jandira, na Grande São Paulo. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM) da cidade, o crime aconteceu por volta de 17h25 na rua Francisco Tomás da Silva, no Jardim Gabriela. Com informações do g1.

Moradores que testemunharam o ataque afirmam que um veículo com uma pessoa armada dentro se aproximou do vereador e atirou à queima-roupa. A GCM de Jandira ainda não sabe o motivo do crime.

Zezinho era um vereador atuante em Jandira, autor de diversas denúncias de corrupção na cidade em áreas como a da Saúde e de compras municipais.

Investigadores do Setor de Homicídios da Seccional de Carapicuíba já estão atrás de testemunhas e imagens do crime. Peritos do Instituto de Criminalística (IC), de Barueri, também estão no local.

A polícia não descarta nenhuma hipótese, mas a suspeita inicial é de vingança política, motivada por denúncias recentes feitas por Zezinho de um suposto esquema de corrupção na Prefeitura de Jandira.

