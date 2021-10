Da Redação

Ex-vereador é condenado após roubar 5 toneladas de queijo

Um ex-vereador do município de Ipanema, no interior de Minas Gerais, foi condenado a mais de 20 anos de prisão em dois processos movidos pelo Ministério Público.

Alex José da Silva foi preso preventivamente em julho de 2020, durante a operação Via Láctea, e não terá direito a recorrer das sentenças em liberdade. No primeiro processo, ele respondeu pelo furto de um veículo pertencente à Câmara Municipal de Ipanema.

Já no segundo, foi indiciado por envolvimento no roubo de um caminhão carregado com cinco toneladas de queijo, pertencente a uma empresa de laticínios. A empresa teve o caminhão e parte da carga restituídos, mas sofreu um prejuízo de R$ 150 mil em razão do crime, que teve a participação de mais 5 sentenciados.

Primeiro processo

De acordo com o Ministério Público, o furto do veículo da Câmara ocorreu em agosto de 2019, dentro da garagem do órgão legislativo.

O carro avaliado R$ 42 mil foi vendido por R$ 4 mil a outra pessoa, que foi denunciada pelo MP por receptação qualificada, no mesmo processo, mas foi absolvida pela Justiça. O MP vai dessa decisão.

Por esse crime, o ex-vereador foi condenado por peculato e recebeu pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, multa, além da obrigação de pagar R$ 42 mil para reparar o dano causado pelo crime.

Segundo processo

Já o roubo de um caminhão de laticínios ocorreu em 2020, quando o motorista da empresa foi rendido e levado pelos criminosos enquanto um dos indivíduos fugia com o caminhão e a carga de queijo.

O ex-vereador e outras cinco pessoas foram denunciadas por crime de roubo e organização criminosa. Alex José Silva foi condenado à pena de 14 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, além da obrigação de pagar R$150 mil à empresa de laticínio.

Com informações: G1