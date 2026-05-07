Ex-vereador de Diadema provoca 3 acidentes e foge sem prestar socorro

O ex-vereador e ex-secretário de Meio Ambiente de Diadema, Wagner Feitosa, se envolveu em um acidente de trânsito na noite desta quarta, 6. Segundo testemunhas, ele atropelou um motociclista na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, altura do acesso para a rodovia Imigrantes.

Ao fugir do local, ele ainda atingiu um poste de sinalização na mesma via. O Estadão tenta contato com a defesa de Feitosa.

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Antes, porém, ele já tinha batido em outro veículo na rua Marechal Deodoro, quando alguns presentes tentaram detê-lo, sem sucesso.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Transporte disse que foi acionada por volta das 18h10 para atender a ocorrência de colisão de carro com uma motocicleta.

A GCM prestou apoio ao Departamento de Trânsito e conduziu as partes. A Polícia Militar registrou a ocorrência e seguiu com o atendimento. Apesar das ocorrências, as vítimas da moto foram atendidas no local pelo SAMU, sem gravidade.