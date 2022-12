Ex-sargento do Exército quebra mandíbula da esposa e ainda faz piada

Da Redação

A mulher, de 26 anos, precisou ser internada depois da agressão, em Planaltina

Um ex-militar do Exército Brasileiro, de 30 anos, foi preso em Planaltina, na região do Distrito Federal, acusado de espancar a companheira, uma mulher de 26 anos. A mulher sofreu uma fratura na mandíbula e, conforme a polícia, durante o espancamento, o agressor ainda teria feito piadas, dizendo que não seria punido e que teria apenas que gastar com advogado por pedir uma medida protetiva.

O ex-sargento do EB foi preso na quinta-feira (29) pela agressão, que teria ocorrido no último dia 11. Ele teria brigado com a companheira após uma festa. Segundo a polícia, eles teriam discutido ainda no evento e, como já teria ocorrido em outras ocasiões, ele teria espancado ela ao chegarem em casa.

Conforme os registros da polícia, a mulher teria sido atingida com socos e chutes, a ponto de ficar desacordada. Depois de bater na mulher, o agressor teria telefonado para o pai dela para que ele a levasse dali.

A vítima denunciou a agressão no dia 12 de dezembro. O casal estaria vivendo junto há pouco mais de um ano e teria um filho, de apenas três meses de idade. A mulher informou à polícia, na denúncia, que sempre era agredida em casa quando o contrariava.

Após ter obtido a medida protetiva contra o agressor, a mulher precisou ficar internada por alguns dias, por causa dos ferimentos.

A Polícia Civil registrou na ocorrência que o agressor teria debochado dizendo que não seria punido pelos crimes. Em uma mensagem enviada à vítima por uma rede social, o homem ainda teria dito que ia apenas “gastar com advogado” por ela ter entrado com o pedido de medida protetiva. A polícia ainda relatou que após as agressões, o ex-sargento teria tentado manter contato com a vítima para que ela alterasse os depoimentos sobre o caso.

O homem teve a prisão preventiva e o Ministério Público entender que ele também deve responder pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e por fraude processual.

Com Informações do G1.

