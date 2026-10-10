Ex-presidente José Sarney passa por cirurgia abdominal e segue internado em UTI

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, passou por uma cirurgia abdominal e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do UDI Hospital, em São Luís, no Maranhão. De acordo com o boletim médico divulgado pela Rede D’Or, o estado de saúde do político é estável. Ele deu entrada na unidade hospitalar na tarde de sexta-feira (9), após apresentar fortes dores abdominais.

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Após dar entrada no hospital, Sarney foi submetido a uma avaliação clínica detalhada e a exames de imagem que indicaram a necessidade do procedimento cirúrgico, realizado sem intercorrências. Segundo a equipe médica responsável, o ex-presidente permanece na UTI apenas para acompanhamento pós-operatório sob a supervisão de uma equipe multidisciplinar. Até o momento, não há previsão de alta.

Esta é a segunda hospitalização do político em um curto período. Em setembro, Sarney já havia sido internado na capital maranhense para tratar um quadro de pneumonia. Na ocasião, ele foi posteriormente transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames complementares e continuidade do tratamento, recebendo alta no final do mesmo mês.

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Advogado, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), José Sarney teve uma carreira pública que se estendeu por mais de seis décadas, iniciando em 1954 com a eleição para o cargo de deputado federal. Ele governou o país entre 1985 e 1990, tornando-se o primeiro presidente civil do Brasil após o período da ditadura militar, ao assumir o comando do Palácio do Planalto devido à doença e subsequente morte de Tancredo Neves.