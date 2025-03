Ex-presidente Dilma Rousseff é hospitalizada na China

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ex-presidente Dilma Rousseff, de 77 anos, foi internada em Xangai, na China, depois de passar mal.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Governador lamenta o falecimento do ex-deputado estadual Luiz Accorsi

Dilma comanda o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), também conhecido como Banco do Brics, com sede na China, desde 2023. A instituição é responsável por apoiar projetos de desenvolvimento sustentável e infraestrutura dos integrantes do bloco.

continua após publicidade

A internação ocorreu na última sexta-feira (21). Dilma procurou o hospital com pressão alta, vômito e tonturas. Segundo o hospital, está estável e apresentando uma melhora contínua desde que foi admitida na clínica.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News