Ex-presidente Dilma é internada após passar mal

Na manhã desta terça-feira (25), a jornalista Kelly Matos, da Rádio Gaúcha, divulgou nas redes sociais a informação de que a ex-presidente da República Dilma Rousseff foi internada no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Segundo a assessoria de imprensa da ex-presidente, Dilma foi encaminhada para o hospital com o intuito de fazer alguns exames após ter passado mal na noite desta segunda-feira (24).

Ainda conforme a nota divulgada pela assessoria de Dilma, ela deve receber alta ainda nesta terça.

Confira o comunicado da assessoria:

"NOTA À IMPRENSA

A Assessoria de Imprensa da ex-presidenta Dilma Rousseff informa que ela está fazendo exames no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, depois de ter sentido um mal-estar na noite de segunda-feira, 24. Ela está acompanhada pelo médico Paulo Caramori e deve ter alta ainda na manhã desta terça-feira, 25.

ASSESSORIA DE IMPRENSA Dilma Rousseff"