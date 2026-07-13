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MATO GROSSO DO SUL

Ex-prefeito de Campo Grande morre após passar mal dentro da cadeia

A causa da morte de Alcides Bernal, 60 anos, ainda não foi divulgada

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 22:01:00 Editado em 13.07.2026, 23:37:45
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Ex-prefeito de Campo Grande morre após passar mal dentro da cadeia
Autor Ele estava preso no Presídio Militar desde 24 de março, acusado de matar o servidor público Roberto Carlos Mazzini, 61 anos, durante uma disputa pela posse de um imóvel - Foto: Reprodução/Giuliano Lopes/Alems

O ex-prefeito de Campo Grande (MS), Alcides Bernal, 60 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (13) na Santa Casa de Campo Grande. Ele estava preso no Presídio Militar desde 24 de março, acusado de matar o servidor público Roberto Carlos Mazzini, 61 anos, durante uma disputa pela posse de um imóvel.

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Bernal teria passado mal na unidade prisional após ter sido submetido a um procedimento cardíaco e foi encaminhado ao hospital. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Bernal foi preso após confessar homicídio

O homicídio ocorreu dentro de uma residência na Rua Antônio Maria Coelho, no bairro Jardim dos Estados. A vítima, Roberto Carlos Mazzini, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no local.

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O imóvel havia sido leiloado, e Mazzini venceu o certame. Ele estava com a chave da propriedade no momento em que foi atingido pelos disparos. Após o ocorrido, Bernal se apresentou espontaneamente na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) autuou o ex-prefeito em flagrante por homicídio qualificado, enquadrado no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal (emboscada ou recurso que dificultou a defesa da vítima). O local foi isolado para perícia.

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