Ex-participante do The Voice Kids é morto a tiros em PE

O cantor Arthur Almeida, conhecido como Tuca Almeida, de 15 anos, que foi participante do reality show The Voice Kids, da TV Globo, na edição de 2018, foi assassinado por volta das 17h desta quinta-feira (30) no município de Jaboatão dos Guararapes - PE.

Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, seis homens encapuzados entraram em um estabelecimento comercial, efetuando disparos de arma de fogo, procurando pelo cunhado da vítima, que estava com ele e conseguiu fugir.

O cunhado da vítima, de acordo com as investigações iniciais, é um presidiário colocado em liberdade como medida de prevenção à disseminação do novo coronavírus no sistema penitenciário.

O caso seguirá sob responsabilidade da 12ª Delegacia de Polícia de Homicídios, que tem o delegado Ícaro Schneider como titular. A Polícia Civil de Pernambuco em nota afirmou que só se pronunciará ao término da investigação, que não cessará até a devida elucidação e captura dos responsáveis.