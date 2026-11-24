Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta segunda-feira, 23, Marcelo David da Costa, de 50 anos, suspeito de matar o próprio enteado.

De acordo com as investigações, Costa não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da vítima e teria cometido o crime para se vingar. A prisão ocorreu depois que um exame pericial encontrou sangue do jovem dentro do carro do suspeito.

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A investigação começou após o corpo de Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos, ser encontrado carbonizado, na madrugada de domingo, 22, no bairro Gradim, em São Gonçalo. Assim que souberam do caso, os agentes iniciaram as diligências e foram ao velório da vítima, no cemitério Parque da Paz, também em São Gonçalo, para colher informações com parentes e amigos.

No local, os policiais notaram que o ex-padrasto de Marllon tentava esconder e limpar o próprio carro durante o sepultamento. Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento, e o veículo foi apreendido e encaminhado para perícia. O exame detectou sangue latente, ou seja, vestígios que não são visíveis a olho nu.

Imagens e trajeto do carro

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O trabalho de inteligência da DHNSG também identificou imagens do suspeito comprando gasolina pouco antes de o corpo do enteado ser encontrado em chamas. Os policiais ainda constataram que o carro usado por ele esteve na região do trabalho de Marllon, no Leme, zona sul do Rio, no horário em que o jovem saía do expediente.

Polícia aponta motivação

Segundo a Polícia Civil, o ex-padrasto não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da vítima. Depois de ter uma tentativa de reatar a relação recusada, ele teria decidido cometer o crime para se vingar da mulher.

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O homem foi autuado em flagrante por fraude processual, crime que consiste em alterar o local ou os vestígios de um fato para enganar a investigação. Ele tentou limpar o veículo e esconder provas. A DHNSG também pediu à Justiça a prisão temporária do suspeito pelo crime de homicídio.