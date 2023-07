Ex-oficial de Inteligência dos EUA garante existência de alienígenas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ex-oficial de Inteligência dos Estados Unidos, David Grusch, garantiu a existência de alienígenas durante um depoimento em junho de 2023. Inclusive, ele alegou que o governo norte-americano mantém objetos voadores não identificados (OVNIS) de origem extraterrestre ou desconhecida guardados.

continua após publicidade

Uma audiência pública foi feita nesta quarta-feira, dia 26 de julho, pelo Congresso americano para investigar OVNIS e fenômenos aéreos não identificados (UAP, que em inglês é Unidentified Aerial Phenomena). O inquérito tem o ex-agente como principal testemunha do caso.

A audiência também ouviu o ex-piloto da Marinha, Ryan Graves, e o comandante aposentado da corporação David Fravor.

continua após publicidade

Graves foi a 1ª testemunha ouvida na audiência. Ele disse ter visto UAPs na costa dos Atlântico “todos os dias por pelo menos alguns anos”. Afirmou ainda que os avistamentos de ovnis “não são raros ou isolados”.



“Enquanto falamos, nosso céu está cheio de OVNIs, cuja existência é subnotificada”, disse.

Depois de Graves, o comitê ouviu Grusch. O representante da Câmara, Robert Garcia, perguntou se Grusch acredita que o governo dos EUA está em posse de OVNIs. Ele respondeu que “absolutamente, com base em entrevista por mais de 40 anos”.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Terra vai receber primeiro "contato alienígena"; saiba mais

Ao ser questionado sobre se corpos haviam sido recuperados de eventuais aeronaves acidentadas, Grush afirmou que os materiais biológicos não eram humanos. “Essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto do programa com quem conversei”, disse.

O ex-oficial hesitou ao responder sobre se alguém havia sido assassinado como parte de um encobrimento de OVNIs. Ele disse acreditar que pessoas conhecidas foram “prejudicadas ou feridas”.

continua após publicidade

Veja:

🚨AGORA: O ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, David Grusch, afirma durante audiência no Congresso que alienígenas existem e que o governo dos EUA tem OVNIs e corpos não humanos guardados secretamente.



pic.twitter.com/TGfO1LGgIz — CHOQUEI (@choquei) July 26, 2023

David Fravor foi a 3ª pessoa a depor. Ele detalhou a ocasião em que avistou um objeto voador durante uma missão de treinamento em 2004. Na época, ele gravou um vídeo e disse que o objeto “era muito superior a qualquer coisa que tínhamos na época, temos hoje ou pretendemos desenvolver nos próximos 10 anos”.



A ex-piloto de caça, Alex Dietrich, acompanhava Fravor na missão. Eles foram solicitados por outro navio de guerra para investigar algo que foi detectado no radar e que se movia de maneira inexplicável.

Com informações do site Poder 360.

Siga o TNOnline no Google News