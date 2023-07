Ex-namorado suspeito de matar jovem carbonizada em casa é preso

Siga o TNOnline no Google News

Após a Justiça decretar a prisão temporária de Allan Neves, de 21 anos, suspeito de matar a ex-namorada Débora Almeida Monteiro, de 22 anos, ele foi detido nesta sexta-feira (14) pela polícia no Parque Novo Mundo, na Zona Norte de São Paulo, que prosseguirá com as investigações para esclarecer os fatos.

A vítima faleceu depois de a casa incendiar. De acordo com a mãe dela, Laura Cândida de Almeida, a jovem morava sozinha havia menos de um mês e tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado após ele ameaçá-la de morte outras vezes.

“Me relataram aqui que na parte da manhã ele chegou todo agressivo e saiu, e voltou com toca ninja e galão de gasolina. Esse assassino tem que pagar o que fez. Sei nem explicar, a dor é gigantesca. A dor é gigantesca, você nem imagina”, disse mãe da jovem ao g1.

Ainda conforme Laura, Débora registrou um boletim de ocorrência contra o ex-namorado em maio deste ano e contou que era perseguida por ele. A partir daquele relato, conseguiu uma medida protetiva para que ele não se aproximasse dela.

Um inquérito policial foi aberto e, no mês passado, a jovem foi ouvida e disse que tinha sido pressionada a fazer o boletim porque a família não gostava de Allan. Ele também foi ouvido, mas ainda faltava o depoimento da família.

Em áudios enviados por Allan para parentes, ele afirma que se se encontrasse Débora iria agredi-la: "Se encontrar do meu lado na banca que eu tiver eu vou dar logo um cacetão mesmo. Poucas ideias".

