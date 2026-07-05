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Ex-mulher do goleiro Bruno é internada após três dias desaparecida

Dayanne foi casada com o goleiro Bruno Fernandes em 2010, época do desaparecimento e assassinato de Eliza Samudio

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 12:35:15 Editado em 05.07.2026, 12:35:10
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Ex-mulher do goleiro Bruno é internada após três dias desaparecida
Autor Ela foi localizada em Aparecida (SP) e retornou a Belo Horizonte - Foto: Reprodução

A ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, deu entrada no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG), na noite de sábado (04), após três dias desaparecida. Ela está entubada e com estado de saúde delicado.

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Dayanne foi localizada em Aparecida (SP) e retornou a Belo Horizonte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a conduziu ao hospital.

O desaparecimento foi registrado pelo marido na madrugada de sexta-feira (03). Segundo o boletim de ocorrência, Dayanne saiu de casa na manhã de quinta-feira (02) dizendo que iria à casa da mãe, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por volta das 11h, deixou as duas filhas com a avó e não retornou.

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O marido encontrou o celular dela em casa, com mensagens de cobrança de supostos agiotas. Também localizou cartas de despedida. Em uma delas, datada de 2 de julho, Dayanne afirmou sofrer ameaças de agiotas e pediu proteção aos familiares.

A Polícia Civil informou que as investigações apontavam, em princípio, para um desaparecimento voluntário, sem indícios de crime.

Dayanne foi casada com o goleiro Bruno Fernandes em 2010, época do desaparecimento e assassinato de Eliza Samudio. Ela chegou a ser presa e denunciada por sequestro e cárcere privado do filho de Bruno com Eliza, mas foi absolvida.

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