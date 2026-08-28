Ex-monarca mais jovem do mundo, rei Oyo Nyimba de Uganda morre aos 34 anos

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, rei de Tooro, em Uganda, morreu na noite desta quinta-feira (27) aos 34 anos de idade. Ele ficou conhecido internacionalmente por ter se tornado o monarca reinante mais jovem do mundo ao assumir a coroa em 1995, com apenas três anos, logo após o falecimento de seu pai, Olimi III. A morte foi confirmada pelo primeiro-ministro do reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, por meio de uma publicação na rede social X.

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O falecimento ocorreu por volta das 22h, no horário local. Embora a causa oficial não tenha sido revelada pelas autoridades de Tooro, o ministro do governo ugandense Balaam Barugahara informou, pouco antes do anúncio, que o monarca estava em tratamento médico nos Estados Unidos. "É com profunda tristeza e pesar que anuncio o falecimento de Sua Majestade. Esta é uma perda imensurável", declarou o primeiro-ministro do reino. Apesar de o rei não ser casado, Akiiki garantiu que ele deixou um herdeiro e que "a continuidade da Coroa está assegurada".

O reino de Tooro é uma pequena nação tradicional localizada no oeste de Uganda, nas proximidades da fronteira com a República Democrática do Congo. Embora Uganda seja uma república presidencialista, o país reconhece várias monarquias locais que permanecem constituídas desde os tempos pré-coloniais. Mesmo que o poder político dessas realezas seja amplamente simbólico na atualidade, os reis ainda exercem uma influência social e cultural gigantesca sobre a população.

A morte prematura de Rukidi IV gerou intensa comoção nacional, dominando as homenagens virtuais e a cobertura da imprensa ugandense. O cantor pop e principal líder da oposição política no país, Bobi Wine, expressou suas condolências na internet: "Notícia devastadora! Que a alma de Sua Majestade, o Rei, descanse em paz eterna". Em abril, durante o aniversário do monarca, a liderança de Tooro havia exaltado o papel moderno do rei. "Sua juventude não é uma limitação; é uma força. Ela traz energia, uma nova perspectiva e a coragem de imaginar um futuro diferente", afirmou o primeiro-ministro na ocasião.