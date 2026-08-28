Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Ex-monarca mais jovem do mundo, rei Oyo Nyimba de Uganda morre aos 34 anos

Monarca estava recebendo cuidados de saúde nos Estados Unidos, e causa exata do falecimento não foi divulgada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ex-monarca mais jovem do mundo, rei Oyo Nyimba de Uganda morre aos 34 anos
Autor Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV morreu aos 34 anos - Foto: Reprodução/X/@HEBobiwine

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, rei de Tooro, em Uganda, morreu na noite desta quinta-feira (27) aos 34 anos de idade. Ele ficou conhecido internacionalmente por ter se tornado o monarca reinante mais jovem do mundo ao assumir a coroa em 1995, com apenas três anos, logo após o falecimento de seu pai, Olimi III. A morte foi confirmada pelo primeiro-ministro do reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, por meio de uma publicação na rede social X.

-LEIA MAIS: Cirurgia inédita transfere partes de um olho para o outro e devolve visão a italiana de 67 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O falecimento ocorreu por volta das 22h, no horário local. Embora a causa oficial não tenha sido revelada pelas autoridades de Tooro, o ministro do governo ugandense Balaam Barugahara informou, pouco antes do anúncio, que o monarca estava em tratamento médico nos Estados Unidos. "É com profunda tristeza e pesar que anuncio o falecimento de Sua Majestade. Esta é uma perda imensurável", declarou o primeiro-ministro do reino. Apesar de o rei não ser casado, Akiiki garantiu que ele deixou um herdeiro e que "a continuidade da Coroa está assegurada".

O reino de Tooro é uma pequena nação tradicional localizada no oeste de Uganda, nas proximidades da fronteira com a República Democrática do Congo. Embora Uganda seja uma república presidencialista, o país reconhece várias monarquias locais que permanecem constituídas desde os tempos pré-coloniais. Mesmo que o poder político dessas realezas seja amplamente simbólico na atualidade, os reis ainda exercem uma influência social e cultural gigantesca sobre a população.

A morte prematura de Rukidi IV gerou intensa comoção nacional, dominando as homenagens virtuais e a cobertura da imprensa ugandense. O cantor pop e principal líder da oposição política no país, Bobi Wine, expressou suas condolências na internet: "Notícia devastadora! Que a alma de Sua Majestade, o Rei, descanse em paz eterna". Em abril, durante o aniversário do monarca, a liderança de Tooro havia exaltado o papel moderno do rei. "Sua juventude não é uma limitação; é uma força. Ela traz energia, uma nova perspectiva e a coragem de imaginar um futuro diferente", afirmou o primeiro-ministro na ocasião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bobi Wine cultura Ugandense homenagens ao rei monarquia em Uganda morte do rei Oyo Nyimba Reino de Tooro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV