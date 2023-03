Ex-Miss Paraíba morre ao pular de apartamento em chamas no Itaim Bibi

Giovanna Castro (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mayara Ingrid Silva Nitão, de 26 anos, Miss Sertão Paraibano e ex-Miss Paraíba, morreu no sábado, 25, após ter pulado da janela do apartamento do 6º andar do prédio em que morava com o irmão no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, na tentativa de fugir de um incêndio. O jornal O Estado de S. Paulo conversou com o pai da vítima, o jornalista paraibano Cesar Nitão, neste domingo.

continua após publicidade .

Apesar de as causas do fogo ainda estarem sendo investigadas pela Polícia Civil, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Nitão acredita que a falta de manutenção no apartamento em que a filha morava pode ter sido um dos motivos.

Segundo ele, que veio a São Paulo com a mulher assim que soube do incêndio, Mayara morava no local com o irmão - que tem 23 anos, também se chama Cesar e sobreviveu ao incêndio - havia um ano e meio.

continua após publicidade .

O jovem inalou fumaça e foi internado. O pai conta que o prédio tem mais de 35 anos e que o apartamento que os irmãos alugavam nunca havia sido reformado, nem sequer recebeu manutenção em relação às instalações elétricas e de gás.

Nitão diz que ainda não conseguiu processar a tragédia. "É muito difícil de aceitar a morte de uma filha que há 15 dias atrás estava com você. Eu ligava para ela todos os dias, então, isso está sendo muito difícil para mim, desde ontem não consigo comer, nem dormir. Não acredito que ela morreu", diz. "Perder uma filha é a pior coisa do mundo. É tudo o que um pai não quer."

Mayara era muito próxima da família, mesmo viajando constantemente. Segundo Nitão, ela chegou a vencer quatro concursos de miss. No Instagram, acumulava mais de 90 mil seguidores.

continua após publicidade .

Entenda o caso

O incêndio aconteceu em um prédio na Rua do Rocio, a poucas quadras da Estação Vila Olímpia da CPTM. Os bombeiros foram acionados pouco após as 10h30 do sábado. Segundo Nitão, seu filho estava dormindo em um dos dois dormitórios do apartamento quando o fogo começou e então acordou com a fumaça.

"O fogo começou na sala, no sofá, e se alastrou rápido", disse Nitão, com base nos relatos do seu filho. Mayara, que estava no outro quarto, não teria conseguido sair a tempo. O irmão chegou a chamar por ela, mas não escutou resposta. Mayara teria pulado, então, pela janela. "Ela fez isso tão consciente, que antes ela jogou a bolsa dela", relata o pai.

continua após publicidade .

Segundo a SSP, as chamas teriam se concentrado no 6º andar do prédio, mas a fumaça, bastante espessa, se espalhou para outros apartamentos. Ao todo,13 equipes foram deslocadas para o local.

Mayara chegou a ser levada para o Hospital das Clínicas, na zona oeste. O irmão foi atendido na BP - A Beneficência de São Paulo, na região central.

O caso foi registrado como incêndio e comunicação de óbito pelo 14º Distrito Policial (Pinheiros). As causas são investigadas.

Mayara será velada em João Pessoa, capital da Paraíba. Sua família aguarda a liberação do corpo.

O prefeito da cidade de Itaporanga (PB), onde ela foi eleita Miss Sertão Paraibano em janeiro deste ano, decretou luto oficial por três dias.