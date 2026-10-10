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Ex-militar russo condenado à prisão perpétua é preso em Salvador

Sergei Kotelnikov estava na capital baiana há um mês, segundo a secretaria de segurança

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Ex-militar russo condenado à prisão perpétua é preso em Salvador
Autor Sergei Kotelnikov era considerado foragido da Justiça brasileira e tinha um mandado de prisão expedido pelo STF - Foto: REPRODUÇÃO/G1

Um ex-integrante das Forças Armadas da Rússia, condenado por tráfico de drogas e falsificação de documentos, foi preso em Salvador neste sábado, 10. Segundo a Polícia Federal (PF), Sergei Kotelnikov era considerado foragido da Justiça brasileira e tinha um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O homem também foi condenado à prisão perpétua na Rússia.

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A prisão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia (FICCO/BA), em conjunto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar da Bahia e o Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal no Estado.

De acordo com a PF, a operação começou após a Interpol acionar a FICCO/BA. A partir disso, os agentes fizeram levantamentos para localizar o homem e identificaram que ele estava escondido em uma área entre os bairros de Cajazeiras e Águas Claras, em Salvador, descrita pela polícia como uma região sob forte influência de uma facção criminosa.

A captura faz parte da Operação Artemis, iniciativa voltada à localização e à prisão de foragidos da Justiça. Após ser detido, o russo foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia, onde foram realizados os procedimentos para o cumprimento da ordem judicial e extradição.

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falsificação de documentos Forças Armadas da Rússia Operação Artemis Polícia Federal Prisão de estrangeiro trafico de drogas
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