Ex-lutador morre após ter pernas e braços amputados

Conhecido no cenário da luta livre ou wrestling, Jimmy Rave morreu na última segunda-feira (13), após ter braços e pernas amputados. A informação da morte do ex-lutador foi confirmada pela sua filha Kailah e pelo seu agente Bill Behrens.

Em novembro do ano passado, Rave foi obrigado a se aposentar dos ringues depois de mais de 20 anos de trajetória. O motivo, conforme comunicado, foi o vício por anos em drogas, o que gerou a amputação dos membros inferiores e superiores do lutador. A causa da morte de Jimmy ainda não foi divulgada.

Ao anunciar a aposentadoria, ele lamentou ter de interromper a carreira por conta de uma infecção no braço. “Tentei endurecer, mas, quando fui ao médico, já era tarde demais, e eles tiveram que amputar meu braço esquerdo acima do cotovelo. Terminando assim, efetivamente, minha carreira no ringue”, comentou na época.

O ex-lutador ainda teve as pernas amputadas também devido a uma infecção bacteriana conhecida como MRSA, a qual costuma acometer pessoas hospitalizadas. Bicampeão de NWA World Junior Heavyweight, Rave ainda foi campeão mundial de luta livre na categoria peso-pesado. O ex-lutador deixa sua esposa e dois filhos.

