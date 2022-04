Da Redação

Ex-loira do É o Tchan, PRF vai se lançar a deputada federal

A jornalista e ex-dançarina da banda ‘É o Tchan’ Silmara Miranda, hoje agente da Polícia Rodoviária Federal, vai disputar uma vaga para deputada federal em Brasília. Ela ficou conhecida nacionalmente como artista nos anos 2000. Atualmente, é concursada da PRF – assumiu o cargo em 2020, em Florianópolis – e se mudou para a capital federal, onde atua na Comunicação da corporação.

“Estive em contato direto com a política nos últimos meses. Percebi que posso fazer mais do que faço hoje. Então, sim, quero lançar minha pré-candidatura”, conta à Coluna do Mazzini, do site Isto É.

Aliada do presidente Jair Bolsonaro, com quem já se encontrou ano passado, Silmara diz que recebeu convite de partidos e que analisa o que representa suas bandeiras. Ela vai investir no discurso da segurança pública.

“Estou estudando para ver qual se encaixa melhor com o meu objetivo nessa nova empreitada. Quero, além de fortalecer a segurança pública, incentivar mulheres e homens a lutarem por seus objetivos”, argumenta.

Com Carolina Freitas