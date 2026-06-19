Ex-jogador e jovem de 20 anos são mortos a tiros em Santa Catarina

Dois homens foram assassinados com minutos de diferença na madrugada desta sexta-feira (19) no bairro Vila Esperança, em Tubarão (SC). João Roberto Pereira de Oliveira, de 20 anos, foi morto a tiros dentro de uma conveniência de bebidas. Minutos antes, o ex-jogador Ivan Fiel da Silva, conhecido como Brasão, de 44 anos, proprietário do estabelecimento, foi assassinado nos fundos do mesmo lugar. A Polícia Civil investiga a possibilidade de execução em série.

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Brasão foi atingido por dois disparos, um no tórax e outro no antebraço. João Roberto foi alvejado no ombro e na região da cabeça, morrendo ainda no local. As duas ocorrências aconteceram com cerca de 500 metros de distância entre os locais. As equipes de segurança foram acionadas por volta das 4h50.

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Segundo as apurações preliminares, os dois ataques podem ter sido praticados pelo mesmo executor. A Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Tubarão trata os casos inicialmente como homicídios dolosos e investiga a conexão entre eles. A Polícia Científica esteve nos dois locais realizando perícias técnicas e coleta de vestígios.



Brasão iniciou sua carreira no Flamengo em 2002, mas se consagrou no futebol catarinense. Ele foi destaque na trajetória do Inter de Lages. Nas redes sociais, a irmã de João Roberto, Bianca Pereira, lamentou a perda do jovem e pediu respeito diante da circulação de boatos. "Hoje meu coração está em pedaços. A internet virou um lugar onde muitos falam sem saber da verdade. Espalham boatos, julgamentos e versões que só existem na própria imaginação", escreveu. Ela afirmou que João Roberto era "um rapaz com coração puro".