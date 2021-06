Ex-jogador e comentarista da Globo morre em acidente

Continua após publicidade

José Roberto Faker, ex-jogador de futebol e comentarista de futebol em uma aliliada da Globo morreu em um acidente neste domingo (06). Ele voltava de uma pescaria com seu carro a 12º km de Corumbá, no Mato Grosso do Sul quando bateu a Toyota Hilux em que estava com um amigo contra outro veículo que vinha no sentido oposto da via.

Segundo informações da IstoÉ, Faker morreu no local. Além dele, o motorista do carro Gabriel de Almeida e o filho de 24 anos, também foram a óbito devido ao acidente.

Bita, como era conhecido era fisioterapeuta e há três anos fazia parte da equipe da TV Morena em Mato Grosso do Sul. José Roberto Faker também foi jogador de futsal.