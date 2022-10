Ex-jogador do Flamengo é esfaqueado em supermercado na Itália

Da Redação

Dentre as cinco pessoas que foram esfaqueadas, três estão em estado grave

Nesta quinta-feira (27), o jogador Pablo Marí, ex-Flamengo, foi esfaqueado no peito durante um assalto. O atleta está entre as cinco pessoas que foram atacadas em um supermercado localizado no interior de um shopping, em Assago, na Itália.

Conforme informações do canal italiano Sky, o defensor, que agora joga pelo Monza, 15º colocado do Campeonato Italiano, não está em estado grave. O agressor, um homem de 46 anos, foi detido pela polícia e identificado com distúrbios psiquiátricos.

Vitorioso pelo Flamengo

Pablo Marí chegou ao Flamengo em julho de 2019, após passagem pelo Manchester City. No entanto, nunca foi aproveitado no time de Pep Guardiola, desde que chegou em 2016. Pelo clube carioca, ele venceu uma Copa Libertadores e um Campeonato Brasileiro.

