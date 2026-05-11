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Ex-funcionário é suspeito de sequestrar e matar empresário de Balneário Camboriú

Dono de empreiteira foi raptado na manhã desta segunda-feira (11) e executado no interior do estado. Carro da vítima foi abandonado em Blumenau

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 17:57:28 Editado em 11.05.2026, 17:57:22
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Ex-funcionário é suspeito de sequestrar e matar empresário de Balneário Camboriú
Autor O corpo foi encontrado em uma área de mata - Foto: Reprodução/ Polícia Militar

Um empresário de 53 anos, dono de uma empreiteira em Balneário Camboriú (SC), foi sequestrado e encontrado morto com uma marca de tiro na cabeça e os pés amarrados nesta segunda-feira (11). O corpo foi localizado em uma área de mata às margens da BR-470, no bairro Arraial, no município de Gaspar. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito de envolvimento no crime é um ex-funcionário da vítima, que havia sido demitido na semana passada. A identidade do empresário não foi divulgada pelas autoridades.

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A dinâmica do crime teve início no começo da manhã, por volta das 5h45, quando a vítima foi levada pelos criminosos na cidade litorânea. A morte foi descoberta horas depois por um morador que passava pela rodovia em Gaspar, a cerca de 20 quilômetros do local do sequestro. Ao se deparar com o corpo no matagal, a testemunha acionou imediatamente as forças de segurança, que constataram a execução.

Após o encontro do cadáver, as autoridades deram continuidade às diligências e conseguiram localizar o carro da vítima, que havia sido abandonado na cidade de Blumenau, município vizinho a Gaspar. A Polícia Militar segue realizando buscas em toda a região para capturar o ex-funcionário e identificar outros possíveis envolvidos no sequestro e homicídio. O caso e a motivação do crime passarão a ser investigados a fundo pela Polícia Civil.


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Balneário Camboriú Crime homicidio NOTÍCIAS segurança
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