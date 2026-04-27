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Ex-cônsul do Brasil no Japão é assaltado ao esperar carro de aplicativo em SP

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 21:59:00 Editado em 27.04.2026, 22:07:16
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O ex-cônsul do Brasil no Japão Aldemo Garcia e a mulher dele foram assaltados na tarde de domingo, 26, no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O crime aconteceu enquanto o casal esperava um carro de aplicativo, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP).

Eles foram rendidos por três homens, sendo que dois deles estavam armados. Os criminosos levaram os celulares do casal, uma bolsa com dinheiro e um relógio. A secretaria não informou o valor dos objetos nem a quantia em dinheiro levada.

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Após assaltar o casal, os três homens fugiram. A Polícia Civil tenta identificar os suspeitos. O caso foi registrado como roubo pelo 78º Distrito Policial, que fica nos Jardins.

Adelmo Garcia retornou ao Brasil no início deste mês, após um período de cinco anos como cônsul do Brasil no Japão.

Conforme o Radar da Criminalidade do Estadão, somente em fevereiro deste ano o bairro de Pinheiros registrou 83 crimes de furto e roubo. Desse total, 76 foram furtos ou roubos de celular. Apesar dos números, houve queda de 4,6% nos crimes no bairro no comparativo com o mesmo mês do ano passado.

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VIOLÊNCIA/SP/EX-CÔNSUL/JAPÃO/ASSALTO
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