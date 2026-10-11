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Ex-companheiro invade casa e mata casal a facadas em SC; suspeito foi preso após bater o carro

Flaviane de Oliveira, de 44 anos, e Giovane Severino, de 35, foram atacados no início da manhã de domingo (11)

Escrito por Da Redação
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Ex-companheiro invade casa e mata casal a facadas em SC; suspeito foi preso após bater o carro
Autor Flaviane de Oliveira e Giovane Espíndola Severino - Foto: Redes sociais/Reprodução

Flaviane de Oliveira, de 44 anos, e Giovane Espíndola Severino, de 35, foram assassinados a facadas na manhã deste domingo (11) em Balneário Arroio do Silva, no Sul de Santa Catarina. O suspeito do crime é o ex-companheiro de Flaviane, um homem de 53 anos, que foi preso em flagrante após tentar fugir e bater o carro contra um poste em uma rodovia da região. O caso é tratado pela Polícia Civil como feminicídio e homicídio.

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O crime ocorreu por volta das 6h, no bairro Areias Brancas, onde Flaviane morava. Segundo a Polícia Militar, o homem invadiu a residência e atacou o casal. As vítimas ainda tentaram fugir, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na calçada em frente à propriedade. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram os óbitos. A Polícia Científica realizou a perícia no imóvel, onde encontrou sinais de arrombamento, vestígios de sangue e objetos revirados.

Horas antes do duplo homicídio, a Polícia Militar já havia sido acionada para atender uma ocorrência na qual o suspeito teria danificado a casa e o veículo da ex-companheira. Após consumar o assassinato, o homem tentou escapar em um veículo Honda Civic, mas acabou colidindo violentamente contra um poste na rodovia que liga o município a Araranguá.

A força do impacto arrancou a estrutura de energia e danificou cerca de 50 metros de uma cerca em uma propriedade particular. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista se recusou a prestar esclarecimentos sobre o ocorrido e negou-se a fazer o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado sob escolta policial ao Hospital Regional de Araranguá.

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Ex-companheiro invade casa e mata casal a facadas em SC; suspeito foi preso após bater o carro
AutorCarro do suspeito - Foto: Polícia Militar/Divulgação

A Prefeitura de Balneário Arroio do Silva emitiu uma nota de pesar pela morte de Flaviane, prestando solidariedade aos familiares e amigos. Ela trabalhava como auxiliar operacional de creche no Centro de Educação Infantil Terezinha Uliana Victor. O corpo da servidora será velado a partir das 17h deste domingo na casa de seus pais, no bairro Lagoa da Serra, com sepultamento marcado para a tarde de segunda-feira (12). Já Giovane era morador do bairro Sanga Negra, no município vizinho de Sombrio, onde também será enterrado nesta segunda, em horário a ser definido pelos familiares.

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Balneário Arroio do Silva DUPLO HOMICÍDIO feminicidio perícia criminal polícia civil violência domestica
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