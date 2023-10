Ex-campeão brasileiro de fisiculturismo é assassinado em academia

Siga o TNOnline no Google News

Um ex-campeão brasileiro de fisiculturismo foi assassinado dentro de uma academia, na tarde desta terça-feira (17), em Botucatu, cidade de São Paulo.

Eustácio Batista Dias, de 27 anos, campeão nacional na categoria Men’s Physique Júnior, em 2018, e acumulava quase 11 mil seguidores em seu Instagram, treinava no local quando foi morto a tiros por dois homens. A vítima chegou a postar nas redes sociais fotos na academia momentos antes do crime.

Uma câmera de segurança da academia, que fica na Avenida Gastão Del Farra, registrou o momento em que os criminosos entraram armados e executaram a vítima.

Nas imagens, é possível ver quando um dos criminosos mirou na vítima, mas parece atingir um outro homem, vestido de camisa azul. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Após ser baleado, o atleta de fisiculturismo caiu no chão e continuou sendo alvejado pelos criminosos, que fugiram do local após o assassinato.

Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram na academia. Até a última atualização desta reportagem, duas pessoas foram levadas à delegacia, onde foram ouvidas e liberadas. Ninguém foi preso até o momento.

Veja o vídeo do momento do crime no site G1.

