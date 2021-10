Da Redação

Ex-atriz pornô mata filho a facadas e deixa corpo em mercado

Um crime trágico foi registrado pela polícia na última sexta-feira (1), em Úmbria, Itália. A ex-atriz pornô húngara Katalin Ezsebet Bradacs, de 44 anos, é a principal suspeita de ter matado o próprio filho, de dois anos, e deixar o corpo da criança em um caixa de supermercado.

De acordo com as informações da imprensa local, Katalin entrou no estabelecimento com o menino em seus braços. Ela gritava por ajuda. Na sequência, ela se saiu do local, deixando seu filho no supermercado.

Segundo a polícia, a criança tinha perfurações na região do tórax e do pescoço. Além disso, estava com a roupa ensanguentada.

A mãe da vítima foi presa. As autoridades encontraram uma faca suja de sangue escondida na bolsa dela. Ketalin deve responder por homicídio doloso.

Conforme a imprensa local, a mulher disputava a guarda do menino na Justiça contra seu ex-marido, Norbert Juhasz.

O inquérito, inicialmente, trabalha com a hipótese de que o crime foi uma “vingança” contra o pai do garoto. Katalin e Norbert haviam se separado há poucos meses e lutavam na Justiça pela custódia do menino.



O homem informou à polícia húngara que recebeu uma imagem do filho morto pelo WhatsApp pouco antes de a ex-mulher ter ido ao supermercado.

A mãe negou à polícia que tenha matado o bebê, mas, de acordo com publicações na imprensa, ela “prestou três versões contraditórias em depoimento” aos investigadores.

Há um mês, a Justiça da Hungria decidiu por dar a guarda do bebê a Norbert, mas Katalin, que vivia no país, fugiu para a Itália com o filho.

Com informações; O Tempo.