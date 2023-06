Ex-ator pornô gay é eleito prefeito em cidade da Espanha

Antonio Moreno foi eleito prefeito da cidade de Carcelén, na Espanha. O chama atenção, no entanto, é que antes de ser eleito, o homem trabalhava como ator pornô gay.

continua após publicidade

De acordo com o jornal El Español, Antonio ganhou as eleições no último dia 28 de maio pelo Partido Popular (PP). Ele disputou a vaga contra a major María Dolores Gómez Piquera, do Partido Socialista dos Trabalhadores (PSOE), que estava no poder desde 2011.

- LEIA MAIS: Homem é preso após ter "relações íntimas" com árvore; assista

continua após publicidade

O ex-ator deixou a indústria pornográfica há seis anos para ser bombeiro florestal no município em que foi eleito. Na cidade, ele também possui uma criação de gado. Em seguida, Antonio largou a profissão para se dedicar à campanha de prefeito.

Siga o TNOnline no Google News