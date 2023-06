Ex-apresentadora da Rede Globo morre em acidente de carro

A ex-apresentadora da TV Anhanguera do Tocantins, Leilane Lustosa, morreu aos 39 anos vítima de um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na BR-153, em São Luiz do Norte (GO), na noite dessa sexta-feira (09). Outras duas amigas da jornalista estavam no veículo com ela e também não resistiram.

As mulheres saíram de Gurupi, no sul de Goiás, com destino a Abadia de Goiás, onde participariam de um evento de motoclube feminino. O carro que as levava ficou completamente destruído.

Leilane era formada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade de Gurupi (Unirg) e pós-graduada em comunicação empresarial e marketing. Ela atuou na área por mais de 15 anos.

Foto por Reprodução / Metrópoles Leilane Lustosa, morreu aos 39 anos

Em 2016, foi contratada como editora regional da TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, e apresentou o Jornal Anhanguera 1º Edição, com transmissão para cidades do sul do estado. Nos últimos anos, Leilane estava atuando na assessoria de comunicação da Prefeitura de Gurupi.

