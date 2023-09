Evangélico é alvo de preconceito por modificações corporais: 'Capeta'

Um influencer digital é alvo de comentários negativos nas redes sociais por possuir diversas modificações corporais, como uma cruz sobressaltada na testa, os olhos roxos, a língua partida ao meio e alagadores no nariz. Além de ser "massacrado" por seu estilo, Adriano Lemos, de 33 anos, também é julgado pelas pessoas por ser evangélico.

A equipe de reportagem do UOL conversou com ele, que afirma ter mais de 70% do corpo tatuado. As mudanças no corpo começaram quando Adriano tinha 16 anos.

Antes de se tornar maior de idade, o influencer se converteu ao evangelho e passou a ir à igreja. Desde então, ele conta que tudo passou a fazer ainda mais sentido.

"Comecei a admirar a modificação corporal na adolescência e decidi fazer. Através dessa admiração, tudo se encaixou nos propósitos que Deus tinha e tem através da minha vida", disse Adriano Lemos ao UOL.

Em um vídeo com mais de 50 milhões de visualizações, Adriano mostra seus alargadores e como faz a higienização. Nos comentários, as pessoas fazem os mais diversos tipos de perguntas, desde como faz quando quer espirrar, outros dizendo que sentiram agonia ao assistir e até questionamentos sobre o porquê de ele fazer as modificações corporais.

Já em outro, o título é: "arrume-se comigo para o culto na igreja". O fato de ter tantas modificações no corpo gera estranhamento em uns e preconceito em outros. O fato de ele ser da igreja, choca ainda mais alguns seguidores. Adriano mora com sua esposa em Rio Claro (SP), e frequenta a igreja Bola de Neve.

"Na igreja que congrego é tranquilo, afinal eles me conhecem desde quando eu não tinha modificação alguma. Mas, infelizmente, quando vou em outras para algum evento, infelizmente a recepção não é das melhores, devido às doutrinas serem mais rígidas e eles terem uma visão diferente".



Mesmo recebendo diversos julgamentos e comentários preconceituosos como "o capeta indo para o culto?", Lemos diz que não se abala, até porque, segundo ele, quem o julga, não o conhece.

"Eu sei lidar com qualquer crítica, inclusive com pessoas com visão de religiosidade, pessoas que me julgam sem me conhecer. Afinal, sei bem os propósitos de Deus na minha vida e através da minha vida, então as críticas e palavras ofensivas não vão parar meu chamado em Deus. Geralmente, quem comenta algo assim, são as pessoas que nem fizeram questão de conhecer um pouco da minha história. Mas temos dois públicos, os que me chamam de capeta e o público que me chama de anjo tatuado", diz à reportagem.

Além de influencer, Adriano é autônomo e trabalha como cuidador e passeador de cães. Entre vídeos que mostram as modificações em seu corpo, ele compartilha também seu amor e cuidado com os animais.

"Ajudo animais abandonados pelas ruas e de famílias carentes desde meus 12 anos de idade. Ainda não tenho uma ONG, mas criei uma vakinha em prol desse sonho, que é ter meu próprio abrigo e poder ter mais espaço e condições", diz.



As informações são do UOL.

