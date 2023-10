Europa lidera em 'aço verde' devido a impostos sobre carbono

O aço é uma das indústrias mais poluentes do mundo, mas a Europa deverá dar um passo a frente no sentido de tornar o metal mais sustentável. Até 2030, espera-se que o continente tenha cerca de 50 projetos de aço verde e de baixo carbono, de acordo com a compilação de projetos do Grupo de Liderança para a Transição da Indústria. Em comparação, os EUA têm apenas dois projetos desse tipo.

"Há certamente mais investimento na capacidade europeia de aço verde, impulsionado pelo fato de o carbono ter um custo na Europa", disse Colin Richardson, líder siderúrgico da Argus Media, uma agência de preços de matérias-primas.

Parte do impulso da Europa em direção ao aço verde é motivado por políticas, incluindo o Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras da União Europeia (CBAM, na sigla em inglês), que entrou em fase experimental em 1º de outubro.

O CBAM eventualmente exigirá que os importadores paguem o imposto de carbono do bloco sobre importações selecionadas, incluindo aço, se eles são de países onde as emissões não são tributadas de forma semelhante.

As licenças gratuitas de carbono para os produtores de aço da UE estão a ser gradualmente eliminadas à medida que o imposto fronteiriço sobre o carbono sobre as importações é introduzido gradualmente.