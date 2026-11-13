EUA suspende voos em todos os aeroportos do país após falha em centro de controle; entenda

Falha técnica no sistema de comunicação dos centros de controle de tráfego aéreo fez o país suspender todas as decolagens

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) suspendeu nesta sexta-feira (13) todas as decolagens no país. A medida foi tomada após uma falha de comunicação nos centros de controle de tráfego aéreo.

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A agência determinou que os voos que partem de aeroportos americanos permaneçam em solo até segunda ordem. A FAA não deu previsão de quando a suspensão será encerrada.

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou que o governo não tem indícios de que um ataque tenha provocado a interrupção. Segundo ele, o problema está relacionado a uma falha temporária nos serviços de telecomunicações.

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O secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que a falha atinge todos os centros de controle responsáveis pelo tráfego nas rotas aéreas do país. Segundo ele, técnicos da FAA investigam o problema.

A FAA informou que todos os voos que estão no ar já foram identificados. As chegadas de voos internacionais são avaliadas caso a caso.

A agência alertou que aviões que já estão no ar podem ter de voar em círculos enquanto aguardam autorização para pousar.

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Quase 7 mil voos foram atrasados ou cancelados nos Estados Unidos, segundo dados do site de monitoramento FlightAware.

O governo americano informou que o presidente Donald Trump foi comunicado sobre a situação. Mullin disse que não há motivo para a população ter medo.

“Quero reforçar: não há motivo para o público ficar com medo ou preocupado com seus familiares. Isso não é um novo 11 de setembro. O que ocorre agora é uma falha nas telecomunicações. É algo bem diferente”, disse o secretário.

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O episódio ocorre em meio a uma série de problemas no sistema de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos. O sistema enfrenta falhas em equipamentos, problemas de comunicação e falta de controladores.

O governo tenta modernizar a estrutura, que está envelhecida. No ano passado, o Congresso aprovou US$ 12,5 bilhões para a reforma do sistema. Nesta sexta-feira (13), a FAA e a Casa Branca pediram aos parlamentares mais US$ 30,1 bilhões para resolver outros problemas.

Esta é a segunda vez que a FAA suspende todas as decolagens no país desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

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A outra suspensão ocorreu em 11 de janeiro de 2023. Na ocasião, uma falha no sistema de informações aeronáuticas da agência provocou uma paralisação de menos de duas horas. Mais de 1.300 voos foram cancelados e quase 10 mil sofreram atrasos ao longo do dia.