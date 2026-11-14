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EUA perdem status de eliminação do sarampo após décadas de controle via vacinação

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) revogou o status de eliminação do sarampo dos Estados Unidos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ao The Wall Street Journal. O fato representa uma reversão surpreendente para uma nação que manteve sob controle por décadas uma doença que pode ser prevenida por meio de vacina.

Os EUA alcançaram o status de eliminação do sarampo em 2000, após campanhas robustas de imunização e a criação de um programa que ofereceu vacinas gratuitas para milhões de crianças.

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Especialistas em saúde pública e epidemiologistas já esperavam que o país perdesse o status de eliminação, pois surtos nos últimos dois anos explodiram para níveis não vistos em décadas. Estados como Pensilvânia, Nova York e Wisconsin relataram cinco mortes por sarampo até agora em novembro, provenientes de surtos não relacionados.

Para recuperar o status de eliminação, os EUA devem interromper a propagação contínua da doença altamente infecciosa por pelo menos 12 meses, um esforço que pode levar anos de trabalho em saúde pública e uma vontade política substancial para ser alcançado.

Uma fonte próxima ao processo disse à CNN que uma comissão independente de especialistas, subordinada ao diretor da OPAS, concluiu que os EUA não atendiam mais aos requisitos.

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A OPAS ainda não respondeu aos pedidos de comentário dos dois veículos de imprensa.

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SAÚDE/OPAS/EUA/SARAMPO/ELIMINAÇÃO/STATUS/PERDA
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