EUA fecham embaixada e consulados no Brasil e suspendem atendimentos por 'segurança'

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Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Os serviços consulares na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil estão suspensos a partir desta sexta-feira, 2, devido a "questões de segurança". O alerta foi publicado no período da madrugada desta sexta no site do Departamento de Estado norte-americano.

A nota não dá detalhes do porquê da ação nem quando os atendimentos serão retomados.

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O governo orienta os cidadãos norte-americanos a não comparecerem à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos EUA caso precisem de assistência.

Em caso de emergência, devem entrar em contato com o oficial de plantão da representação diplomática.