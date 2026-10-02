Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

EUA fecham embaixada e consulados no Brasil e suspendem atendimentos por 'segurança'

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os serviços consulares na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil estão suspensos a partir desta sexta-feira, 2, devido a "questões de segurança". O alerta foi publicado no período da madrugada desta sexta no site do Departamento de Estado norte-americano.

A nota não dá detalhes do porquê da ação nem quando os atendimentos serão retomados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O governo orienta os cidadãos norte-americanos a não comparecerem à embaixada, aos consulados ou a outras instalações diplomáticas dos EUA caso precisem de assistência.

Em caso de emergência, devem entrar em contato com o oficial de plantão da representação diplomática.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/BRASIL/CONSULADOS/EMBAIXADA/FECHAMENTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV