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EUA: FDA vota a favor da vacina contra gripe sazonal da Moderna e ação sobe 3,5% em NY

Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 18:01:00 Editado em 18.06.2026, 18:57:56
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Um comitê consultivo da Food and Drug Administration (FDA, em inglês), órgão regulador dos EUA, votou que os benefícios de uma vacina contra a gripe sazonal da Moderna superam seus riscos, como parte da revisão da agência de um potencial novo tratamento.

A Moderna disse na quinta-feira, 18, que o Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados da FDA votou unanimemente que os benefícios da vacina, mRNA-1010, superam os riscos para a prevenção da gripe em adultos de 50 a 64 anos e em adultos com 65 anos ou mais.

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A FDA planeja considerar as recomendações do comitê como parte de sua revisão contínua do pedido de licença biológica da Moderna para o mRNA-1010, disse a empresa. As recomendações do comitê consultivo não são vinculativas, e a FDA é responsável por fazer a aprovação final.

O tratamento foi aceito para revisão regulatória nos EUA, União Europeia, Canadá e Austrália.

Com a notícia, a ação da Moderna destoou de pares do setor de saúde em Wall Street, fechando em alta de 3,5% a sessão regular em Nova York.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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SAÚDE/MODERNA/VACINA/GRIPE/BENEFÍCIOS/AÇÕES
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