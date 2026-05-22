EUA divulgam nova leva de arquivos sobre OVNIs com vídeos, áudios e relatos de militares

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira (22) uma nova remessa de documentos antes classificados como secretos sobre fenômenos anômalos não identificados, conhecidos pela sigla UAP em inglês. O material reúne vídeos, áudios, documentos históricos e relatos de militares e agentes de inteligência sobre avistamentos considerados inexplicáveis pelas autoridades americanas.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A divulgação ocorre por determinação do presidente Donald Trump, que ordenou a publicação gradual dos registros no início do ano. Esta é a segunda liberação oficial realizada pelo Pentágono no mês de maio. A primeira havia acontecido no dia 8 e reuniu mais de 160 arquivos, incluindo relatórios do FBI, registros diplomáticos e relatos de pilotos militares.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Entre os materiais divulgados estão imagens térmicas de objetos voando em formação sobre o Golfo Pérsico, registros de esferas entrando e saindo da água próximas a um submarino e imagens de um objeto abatido sobre o Lago Huron em 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos vídeos mais comentados mostra três objetos voando juntos sobre o Oriente Médio em 2019. Outro registro, feito em 2022, exibe quatro objetos não identificados sobrevoando embarcações próximas ao Irã. Uma gravação captada na Síria em 2021 mostra um objeto acelerando rapidamente até desaparecer.

A nova remessa inclui também um arquivo de 116 páginas sobre avistamentos registrados entre 1948 e 1950 em uma instalação ultrassecreta em Sandia, no Novo México, com 209 relatos de "esferas verdes", "discos" e "bolas de fogo" vistos nas proximidades da base militar.

Entre os depoimentos divulgados está o de um oficial de inteligência em serviço ativo, que relatou uma série de encontros com objetos misteriosos durante uma missão de helicóptero no fim de 2025. Segundo o militar, ele e outros tripulantes observaram "incontáveis esferas laranjas" se movendo em diferentes direções próximas a uma região montanhosa. Em seguida, dois grandes objetos ovais teriam surgido perto do helicóptero, permanecendo imóveis acima do rotor da aeronave.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar das imagens divulgadas, o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios (AARO), órgão do Pentágono responsável por investigar os casos, afirmou não possuir evidências de que os fenômenos tenham origem extraterrestre.