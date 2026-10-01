EUA confirmam 5ª morte por sarampo em 2026; queda na vacinação causou pior surto em 35 anos

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

As autoridades do Estado da Pensilvânia, no leste dos EUA, confirmaram nesta quinta-feira, 1°, a quinta morte relacionada ao sarampo, a mais recente em um surto que atingiu níveis nunca vistos no país em 35 anos.

A pessoa falecida não havia sido vacinada contra a doença grave e contagiosa e residia no Condado de Lancaster, informou o Departamento de Saúde local, sem fornecer mais detalhes.

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Este condado é particularmente conhecido por sua grande população Amish, cujas taxas de vacinação são menores do que as da população em geral.

O sarampo havia sido erradicado nos Estados Unidos em 2000 graças à vacinação, mas nos últimos anos sofreu um ressurgimento significativo no país.

Recentemente, as taxas de vacinação diminuíram e a desconfiança nas autoridades de saúde aumentou, algo pelo qual o Secretário de Saúde de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., está sendo responsabilizado.

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Conhecido por sua postura cética em relação à imunização, Kennedy disseminou repetidamente informações falsas sobre a vacina contra o sarampo e minimizou o risco da doença. Ele também questionou a atribuição de algumas mortes recentes ao sarampo.

Desde agosto, autoridades de saúde da Pensilvânia relataram quatro mortes relacionadas ao sarampo: dois bebês muito jovens para serem vacinados, um jovem de 18 anos e, mais recentemente, uma mulher de 40 anos, de acordo com médicos legistas locais.

Desde o início de 2026, mais de 3.650 casos confirmados de sarampo foram relatados nos Estados Unidos, com mais de 900 desses casos ocorrendo na Pensilvânia - um nível não visto desde 1991.

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O sarampo causa febre, sintomas respiratórios e erupções cutâneas e, em alguns casos, complicações mais graves, como pneumonia e inflamação cerebral, que podem levar a problemas de saúde graves a longo prazo e até mesmo à morte.

Antes do desenvolvimento da vacina no início da década de 1960, o sarampo matava centenas de crianças nos Estados Unidos todos os anos.

EUA registram recorde de casos de sarampo desde 2000

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Os Estados Unidos registraram mais casos de sarampo em 2026 do que em qualquer outro ano desde que o vírus foi declarado eliminado em 2000. No ano passado, a doença infectou mais de 2.200 pessoas e causou três mortes.

A maioria dos casos de sarampo é leve, mas aproximadamente uma em cada cinco pessoas não vacinadas nos Estados Unidos que contrai o vírus acaba sendo hospitalizada.