EUA afirmam ter matado al-Zawahiri, sucessor de bin Laden na Al-Qaeda

Al-Zawahiri, sucessor de bin Laden na Al-Qaeda

Durante o último fim de semana, agentes da Agência Central de Inteligência (CIA) realizaram um ataque com drones em Cabul, capital afegã, que resultou na morte de Ayman al-Zawahiri, médico egípcio e atual líder da Al-Qaeda.

Fontes do governo norte-americano afirmaram à Reuters que não houve vítimas civis na operação. O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, fez um pronunciamento e detalhou os acontecimentos.

Ayman al-Zawahiri participou da fundação do grupo terrorista e ajudou a planejar o atentado de 11 de setembro, que atingiu as Torres Gêmeas em Nova York, o Pentágono e um local desabitado no estado da Pensilvânia.

Após a morte de Osama bin Laden, em 2011, também em operação coordenada por militares norte-americanos, al-Zawahiri assumiu a liderança da Al-Qaeda.

Com informações do Metrópoles.

