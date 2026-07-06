Estuprador foge de linchamento, pede ajuda em posto policial e vai preso no RS

Ele tentou se passar por vítima aos policiais, mas familiares da vítima que ele abusou chegaram ao local e denunciaram o estupro

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado (04) no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Bento Gonçalves (RS), acusado de estuprar uma menina de 12 anos. O suspeito chegou à unidade alegando estar sendo perseguido por moradores e pediu proteção contra um suposto linchamento, mas foi desmascarado pela chegada da família da vítima.

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O caso teve início por volta das 13h30. O homem entrou no posto da PRF visivelmente alterado e afirmou correr risco de agressão. Minutos depois, familiares da menina chegaram à unidade e informaram aos agentes que o suspeito era o autor do estupro. A irmã da vítima estava entre os familiares que o acompanhavam.



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Ao perceber que a mentira havia sido descoberta, o suspeito fugiu a pé, pulou a cerca de uma empresa vizinha e foi perseguido pelos policiais. Ele foi contido e preso em flagrante ainda nas dependências do estabelecimento.

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O homem já possuía passagens por tráfico de drogas, posse de entorpecentes, furto qualificado e receptação. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bento Gonçalves para a formalização do flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima, acompanhada de familiares e responsáveis legais, também prestou depoimento na delegacia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.