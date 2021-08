Da Redação

Estudo: vacina da covid tem menor resposta imune em fumantes

Fumantes podem ter uma resposta imune da vacina da Covid-19, Pfizer, abaixo do esperado, segundo uma análise desenvolvida por cientistas do Hospital de Utsunomiya e da Jichi Medical University, no Japão. Os pesquisadores descobriram também que parar de fumar antes da vacinação pode influenciar em uma melhor eficácia do imunizante.

O ensaio foi feito com 378 profissionais de saúde, com idades entre 32 e 54 anos, três meses após tomarem a segunda dose do imunizante.



A análise ocorreu da seguinte forma: os cientistas dividiram os participantes em "sempre fumantes" e "nunca fumantes". De acordo com os resultados obtidos, os grupos, masculino e feminino, os títulos medianos de anticorpos ajustados por idade foram significativamente mais baixos nos participantes fumantes do que em quem nunca fumou.

Dado que as taxas de tabagismo nos grupos masculino e feminino foram de 61,0% e 31,0%, respectivamente, esses resultados sugerem que a diferença sexual nos títulos de anticorpos reflete fortemente nas diferenças sexuais no tabagismo, ao invés das diferenças biológicas de sexo.



Além disso, os títulos de anticorpos foram significativamente mais baixos nos fumantes atuais do que nos ex-fumantes. Esses resultados sugerem que a cessação do tabagismo reduzirá o risco de um título mais baixo de anticorpos.

Segundo o médico intensivista e cardiologista, André Gasparoto, que coordenada a equipe médica das UTI’s da Beneficiência Portuguesa em São Paulo, os resultados observados na pesquisa acontecem pois o paciente usuário do tabaco já possui uma predisposição na falta da produção de anticorpos.

“O nosso organismo possui receptores para nicotina em todo o corpo, e um dos órgãos que possuem receptores para nicotina é o baço. E o baço é fundamental após a imunização para a produção de linfócitos, que vão gerar nossos anticorpos. Então, no paciente tabagista, muitos desses receptores que deveriam estar atuando na produção de anticorpos podem ter sua ação prejudicada por estarem recebendo nicotina ao invés do imunizante e com isso diminui a resposta imunológica”.

