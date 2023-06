Estudo preliminar mostra que risco de infarto aumenta na segunda-feira

Segunda-feira é considerado um dia desafiador para muitas pessoas, já que marca o término do fim de semana e o início de uma nova semana de trabalho. Uma pesquisa preliminar mostra que o risco de infarto cardíaco pode ser mais elevado nesse dia específico.

O estudo, que como mencionado antes ainda está em fase preliminar e, portanto, requer avaliação de outros cientistas, foi conduzido por pesquisadores do Belfast Health and Social Care Trust e do Royal College of Surgeons, que analisaram dados de mais de 10 mil pacientes na Irlanda.

Esses pacientes foram hospitalizados entre 2013 e 2018 devido a ataques cardíacos do tipo mais grave, conhecidos como STEMI, em que uma artéria coronária importante fica completamente bloqueada.

Os resultados revelaram um aumento nos índices de infarto durante as segundas-feiras. No entanto, os pesquisadores também encontraram taxas de ataque cardíaco acima do esperado nos domingos. Segundo a análise, isso pode estar relacionado ao estresse e à ansiedade que muitas pessoas experimentam no início da semana de trabalho.

"Este estudo acrescenta evidências sobre o momento de ataques cardíacos particularmente graves, mas agora precisamos desvendar o que há em certos dias da semana que os tornam mais prováveis", disse Nilesh Samani, médico da British Heart Foundation.

Essa descoberta é de grande importância, pois pode auxiliar os profissionais da saúde a compreenderem melhor esse grave problema de saúde e, assim, adotarem medidas preventivas mais eficazes, que podem salvar vidas.

Além disso, os autores do estudo destacam que essa relação entre a segunda-feira e os ataques cardíacos já havia sido observada anteriormente e está associada aos ritmos circadianos do corpo, ou seja, aos ciclos naturais de sono e vigília.

"A causa provavelmente é multifatorial, no entanto, com base no que sabemos de estudos anteriores, é razoável presumir um elemento circadiano", disse o cardiologista Jack Laffan, líder do estudo.

É importante ressaltar que os resultados desse estudo foram apresentados durante a conferência anual da British Cardiovascular Society, mas ainda são considerados preliminares até serem publicados em uma revista científica revisada por pares, passando por uma análise rigorosa de outros especialistas na área.

Com informações do UOL.

