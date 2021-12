Da Redação

Estudo diz que Viagra pode ajudar a prevenir Alzheimer

Uma pesquisa divulgada na revista Nature Ageing, nesta segunda-feira (6), indica que o sildenafil, princípio ativo do Viagra, pode ajudar a prevenir o mal de Alzheimer.

O estudo levou em conta um banco de dados de mais de 7 milhões de pacientes dos Estados Unidos. Com base nisto, o sildenafil pode estar associado à redução de 69% da incidência do problema entre usuários do medicamento.

A análise, feita pela Clínica Cleveland, de Ohio, Estados Unidos, utilizou tecnologia computadorizada para rastrear e validar novos remédios como terapias potenciais para a doença.

Os pesquisadores criaram ainda um modelo de células cerebrais derivadas de pacientes da doença. A partir do modelo, foi possível identificar que o princípio ativo do Viagra favoreceu o crescimento de células cerebrais e diminuiu a hiperfosforilação das proteínas tau – processo associado ao aparecimento de doenças neurodegenerativas.



Após obter tais dados, a Clínica Cleveland pretende aprofundar os estudos para testar a causalidade e confirmar os benefícios do sildenafil contra o mal de Alzheimer.

Os pesquisadores reforçam, entretanto, a necessidade de cautela para os pacientes, pois, até aqui, a correlação não é resultado de testes clínicos com a aplicação direta da droga em voluntários.

