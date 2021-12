Da Redação

Estudantes desaparecem em excursão e um é encontrado morto

Três alunos desapareceram durante uma excursão da Escola Estadual Professor Welcio Mesquita de Oliveira, em Cuiabá, no Mato Grosso. Além dos desaparecidos, um deles, Daniel Hiarle Arruda de Oliveira, de 14 anos, foi encontrado morto em uma cachoeira onde o grupo estava.

Segundo a diretora da escola, cerca de 60 alunos foram ao passeio. No final do dia, durante a contagem no ônibus, foi notada a falta dos três adolescentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas pelos adolescentes começaram por volta de 18h30 na Cachoeira da Prainha, que seria o último lugar onde os professores o viram.

Dois deles foram encontrados cerca de 5 horas depois perdidos em uma trilha. O outro jovem foi encontrado pela equipe de mergulhadores no fundo de uma cachoeira próxima.

"O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informa que o corpo do estudante Daniel Hiarlly Rodrigues de Arruda foi encontrado na noite dessa segunda-feira (6) no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Ao ser declarado desaparecido pelos professores e alunos que estavam em atividade de campo na unidade, o ICMBio organizou grupos de buscas com os servidores e acionou, imediatamente, o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso." disse nota divulgada pelo Instituto.

"Todos os fatos foram comunicados às autoridades competentes, pelo Instituto, e, nesta terça-feira (7), as cachoeiras do parque seguem fechadas para as devidas investigações", diz a nota do ICMBio sobre o caso.

